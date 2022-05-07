Более 25 тысяч военных. Генштаб обновил данные о потерях РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские войска потеряли 25 100 военных. При этом оккупанты лишились 1122 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие потери с 24 февраля по 7 мая составили:
"Наибольшие потери противника (за прошедшие сутки) наблюдались в Слобожанском операционном районе, - добавляют в Генштабе. - Данные о потерях уточняются".
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