RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Більше 25 тисяч військових. Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

Фото: Генштаб поновив дані про втрати РФ на 7 травня(Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили 25100 військових. При цьому окупанти позбулися 1122 танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні втрати з 24 лютого по 7 травня склали:

  • особовий склад – 25100 (+200) осіб
  • танки – 1122 (+12)
  • бойові броньовані машини - 2713 (+27)
  • артилерійські системи - 509 (+7)
  • РСЗВ - 172 (+1)
  • засоби ППО - 84 (+1)
  • літаки - 199
  • вертольоти - 155
  • автомобільна техніка - 1934 (+8)
  • кораблі/катери - 11
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 341 (+17)
  • спеціальна техніка - 38
  • крилаті ракети - 90

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі, - додають в Генштабі. - Дані про втрати уточнюються".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніМинистерство обороны РФ