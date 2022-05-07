Більше 25 тисяч військових. Генштаб оновив дані про втрати РФ в Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська втратили 25100 військових. При цьому окупанти позбулися 1122 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні втрати з 24 лютого по 7 травня склали:
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися у Слобожанському операційному районі, - додають в Генштабі. - Дані про втрати уточнюються".
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