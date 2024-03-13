25 березня у Києві відбудеться конгрес Реформа державних фінансів - шлях до відновлення України"

25 березня з 10:00 по 14:00 в Києві відбудеться конгрес "Реформа державних фінансів – шлях до відновлення України",
Протягом року економічні аналітичні центри разом з провідними бізнес-асоціаціями працювали над мапою реформ та шукали найбільш ефективні моделі, які важливо імплементувати українському уряду та парламенту вже зараз, не чекаючи закінчення війни.
Під час Конгресу експерти презентують напрацьовані реформи, які потрібні Україні на етапі відновлення та на шляху до євроінтеграції. У форматі живого діалогу учасники Конгресу обговорять не тільки необхідні першочергові кроки, але й визначать терміни їх реалізації. У фокусі обговорення будуть реформи, які потрібно провести в податковій, митній, економічній, регуляторній та бюджетній сферах.
На Конгресі очікується понад 150 урядовців, депутатів, експертів та представників бізнесу. Свою участь вже підтвердили:
Також очікуються підтвердження від:
З повною програмою заходу та переліком учасників можна ознайомитись за посиланням https://docs.google.com/document/d/1xXof6-hwGKPji3PPzitoAh-uEv_8jYOD/edit
Посилання на форму реєстрації для участі у Конгресі онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNOnc28tGKtsO9gOxvd2TVMSFt9CYqvGaS-h4UPBtgdqmdWw/viewform
Організаторами Конгресу виступають ТПП, АППУ, СУП, CEO Club, Software Ukraine, ВАР, ІТ-Ukraine, Board, Укрхарчопром, ВПАП, Нафтогазова асоціація України, АПР, УКА, УФІБ, УАПП, УКАБ, Kharkiv ІТ Cluster, CLUB100, CFO Club.
Захід організовано за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE)
Головний інформаційний партнер - інформаційна агенція FinClub
Інформаційні партнери: Інтерфакс-Україна, ІСС Ukraine, РБК-Україна
Контакти для акредитації ЗМІ: 050 445 66 73 (Фокіна Ольга) fokina@finclub.net