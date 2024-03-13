25 марта в Киеве состоится конгресс Реформа государственных финансов – путь к восстановлению Украины"

25 марта с 10:00 до 14:00 в Киеве состоится конгресс "Реформа государственных финансов – путь к восстановлению Украины".
В течение года экономические аналитические центры вместе с ведущими бизнес-ассоциациями работали над картой реформ и искали наиболее эффективные модели, которые важно имплементировать украинскому правительству и парламенту уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.
Во время Конгресса эксперты презентуют наработанные реформы, необходимые Украине на этапе восстановления и на пути к евроинтеграции. В формате живого диалога участники Конгресса обсудят не только необходимые шаги, но и определят сроки их реализации. В фокусе обсуждения будут реформы, которые следует провести в налоговой, таможенной, экономической, регуляторной и бюджетной сферах.
На Конгрессе ожидается более 150 членов правительства, депутатов, экспертов и представителей бизнеса. Свое участие уже подтвердили:
Также ожидается подтверждение от:
С полной программой мероприятия и списком участников можно ознакомиться по ссылке https://docs.google.com/document/d/1xXof6-hwGKPji3PPzitoAh-uEv_8jYOD/edit
Ссылка на форму регистрации для участия в Конгрессе онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNOnc28tGKtsO9gOxvd2TVMSFt9CYqvGaS-h4UPBtgdqmdWw/viewform
Организаторами Конгресса выступают ТПП, АППУ, СУП, CEO Club, Software Ukraine, ВАР, ИТ-Ukraine, Board, Укрпищепром, УПАП, Нефтегазовая ассоциация Украины, АПР, УКА, УФИБ, УАПП, УКАБ, Kharkiv IT Cluster, CLUB100, CFO Club.
Мероприятие организовано при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE)
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