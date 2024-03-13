25 марта в Киеве состоится конгресс Реформа государственных финансов – путь к восстановлению Украины"

25 марта с 10:00 до 14:00 в Киеве состоится конгресс "Реформа государственных финансов – путь к восстановлению Украины".

В течение года экономические аналитические центры вместе с ведущими бизнес-ассоциациями работали над картой реформ и искали наиболее эффективные модели, которые важно имплементировать украинскому правительству и парламенту уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Во время Конгресса эксперты презентуют наработанные реформы, необходимые Украине на этапе восстановления и на пути к евроинтеграции. В формате живого диалога участники Конгресса обсудят не только необходимые шаги, но и определят сроки их реализации. В фокусе обсуждения будут реформы, которые следует провести в налоговой, таможенной, экономической, регуляторной и бюджетной сферах.

На Конгрессе ожидается более 150 членов правительства, депутатов, экспертов и представителей бизнеса. Свое участие уже подтвердили:

Дмитрий Наталуха , председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию

, председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию Ярослав Железняк , первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов

председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

председатель партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Галина Янченко, глава комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов, заместитель председателя фракции «Слуга народа»

глава комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов, заместитель председателя фракции «Слуга народа» Алексей Кучер, глава Государственной регуляторной службы

глава Государственной регуляторной службы Татьяна Кириенко, и. председателя Государственной налоговой службы

и. председателя Государственной налоговой службы Елена Дума, глава Агентства по розыску и менеджменту активов

Также ожидается подтверждение от:

Сергей Марченко, Министр финансов Украины

Министр финансов Украины Данило Гетманцев , председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины

Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины Андрей Пышный, глава Национального Банка Украины

глава Национального Банка Украины Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины

глава Офиса Президента Украины Андрей Костин, Генеральный прокурор

Генеральный прокурор Виктор Павлущик, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции

председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Андрей Пащук , и.о. главы Бюро экономической безопасности

, и.о. главы Бюро экономической безопасности Сергей Звягинцев, и.о. главы Гостаможслужбы

и.о. главы Гостаможслужбы Руслан Стефанчук, председатель ВРУ

С полной программой мероприятия и списком участников можно ознакомиться по ссылке https://docs.google.com/document/d/1xXof6-hwGKPji3PPzitoAh-uEv_8jYOD/edit

Ссылка на форму регистрации для участия в Конгрессе онлайн:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNOnc28tGKtsO9gOxvd2TVMSFt9CYqvGaS-h4UPBtgdqmdWw/viewform

Организаторами Конгресса выступают ТПП, АППУ, СУП, CEO Club, Software Ukraine, ВАР, ИТ-Ukraine, Board, Укрпищепром, УПАП, Нефтегазовая ассоциация Украины, АПР, УКА, УФИБ, УАПП, УКАБ, Kharkiv IT Cluster, CLUB100, CFO Club.

Мероприятие организовано при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE)

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