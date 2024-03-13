25 березня у Києві відбудеться конгрес Реформа державних фінансів - шлях до відновлення України"

25 березня з 10:00 по 14:00 в Києві відбудеться конгрес "Реформа державних фінансів – шлях до відновлення України",

Протягом року економічні аналітичні центри разом з провідними бізнес-асоціаціями працювали над мапою реформ та шукали найбільш ефективні моделі, які важливо імплементувати українському уряду та парламенту вже зараз, не чекаючи закінчення війни.

Під час Конгресу експерти презентують напрацьовані реформи, які потрібні Україні на етапі відновлення та на шляху до євроінтеграції. У форматі живого діалогу учасники Конгресу обговорять не тільки необхідні першочергові кроки, але й визначать терміни їх реалізації. У фокусі обговорення будуть реформи, які потрібно провести в податковій, митній, економічній, регуляторній та бюджетній сферах.

На Конгресі очікується понад 150 урядовців, депутатів, експертів та представників бізнесу. Свою участь вже підтвердили:

Дмитро Наталуха , голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку

, голова комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Ярослав Железняк , перший заступник голови Верховної Ради України Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики

перший заступник голови Верховної Ради України Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Галина Третьякова, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Олена Шуляк, голова партії “Слуга народу”, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

голова партії “Слуга народу”, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Галина Янченко, голова комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів, заступник голови фракції «Слуга народу»

голова комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів, заступник голови фракції «Слуга народу» Олексій Кучер, голова Державної регуляторної служби

голова Державної регуляторної служби Тетяна Кірієнко, в.о. голови Державної податкової служби

в.о. голови Державної податкової служби Олена Дума, голова Агентства з розшуку та менеджменту активів

Також очікуються підтвердження від:

Сергій Марченко, Міністр фінансів України

Міністр фінансів України Данило Гетманцев , голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики

голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Юлія Свириденко, Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Андрій Пишний, голова Національного Банку України

голова Національного Банку України Андрій Єрмак, голова Офісу Президента України

голова Офісу Президента України Андрій Костін, Генеральний прокурор

Генеральний прокурор Віктор Павлущик, голова Національного агентства з питань запобігання корупції

голова Національного агентства з питань запобігання корупції Андрій Пащук , в.о. голови Бюро економічної безпеки

, в.о. голови Бюро економічної безпеки Сергій Звягінцев, в.о. голови Держмитслужби

в.о. голови Держмитслужби Руслан Стефанчук, голова ВРУ

З повною програмою заходу та переліком учасників можна ознайомитись за посиланням https://docs.google.com/document/d/1xXof6-hwGKPji3PPzitoAh-uEv_8jYOD/edit

Посилання на форму реєстрації для участі у Конгресі онлайн:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNOnc28tGKtsO9gOxvd2TVMSFt9CYqvGaS-h4UPBtgdqmdWw/viewform

Організаторами Конгресу виступають ТПП, АППУ, СУП, CEO Club, Software Ukraine, ВАР, ІТ-Ukraine, Board, Укрхарчопром, ВПАП, Нафтогазова асоціація України, АПР, УКА, УФІБ, УАПП, УКАБ, Kharkiv ІТ Cluster, CLUB100, CFO Club.

Захід організовано за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE)

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