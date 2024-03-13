25 марта в Киеве состоится конгресс Реформа государственных финансов – путь к восстановлению Украины"
25 марта с 10:00 до 14:00 в Киеве состоится конгресс "Реформа государственных финансов – путь к восстановлению Украины".
В течение года экономические аналитические центры вместе с ведущими бизнес-ассоциациями работали над картой реформ и искали наиболее эффективные модели, которые важно имплементировать украинскому правительству и парламенту уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.
Во время Конгресса эксперты презентуют наработанные реформы, необходимые Украине на этапе восстановления и на пути к евроинтеграции. В формате живого диалога участники Конгресса обсудят не только необходимые шаги, но и определят сроки их реализации. В фокусе обсуждения будут реформы, которые следует провести в налоговой, таможенной, экономической, регуляторной и бюджетной сферах.
На Конгрессе ожидается более 150 членов правительства, депутатов, экспертов и представителей бизнеса. Свое участие уже подтвердили:
- Дмитрий Наталуха, председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию
- Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов
- Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
- Галина Янченко, глава комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов, заместитель председателя фракции «Слуга народа»
- Алексей Кучер, глава Государственной регуляторной службы
- Татьяна Кириенко, и. председателя Государственной налоговой службы
- Елена Дума, глава Агентства по розыску и менеджменту активов
Также ожидается подтверждение от:
- Сергей Марченко, Министр финансов Украины
- Данило Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины
- Андрей Пышный, глава Национального Банка Украины
- Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины
- Андрей Костин, Генеральный прокурор
- Виктор Павлущик, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции
- Андрей Пащук, и.о. главы Бюро экономической безопасности
- Сергей Звягинцев, и.о. главы Гостаможслужбы
- Руслан Стефанчук, председатель ВРУ
С полной программой мероприятия и списком участников можно ознакомиться по ссылке https://docs.google.com/document/d/1xXof6-hwGKPji3PPzitoAh-uEv_8jYOD/edit
Ссылка на форму регистрации для участия в Конгрессе онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNOnc28tGKtsO9gOxvd2TVMSFt9CYqvGaS-h4UPBtgdqmdWw/viewform
Организаторами Конгресса выступают ТПП, АППУ, СУП, CEO Club, Software Ukraine, ВАР, ИТ-Ukraine, Board, Укрпищепром, УПАП, Нефтегазовая ассоциация Украины, АПР, УКА, УФИБ, УАПП, УКАБ, Kharkiv IT Cluster, CLUB100, CFO Club.
Мероприятие организовано при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE)
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