ua en ru
Ср, 13 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

25 марта в Киеве состоится конгресс Реформа государственных финансов – путь к восстановлению Украины"

Среда 13 марта 2024 13:31 promo
UA EN RU

25 марта с 10:00 до 14:00 в Киеве состоится конгресс "Реформа государственных финансов – путь к восстановлению Украины".

В течение года экономические аналитические центры вместе с ведущими бизнес-ассоциациями работали над картой реформ и искали наиболее эффективные модели, которые важно имплементировать украинскому правительству и парламенту уже сейчас, не дожидаясь окончания войны.

Во время Конгресса эксперты презентуют наработанные реформы, необходимые Украине на этапе восстановления и на пути к евроинтеграции. В формате живого диалога участники Конгресса обсудят не только необходимые шаги, но и определят сроки их реализации. В фокусе обсуждения будут реформы, которые следует провести в налоговой, таможенной, экономической, регуляторной и бюджетной сферах.

На Конгрессе ожидается более 150 членов правительства, депутатов, экспертов и представителей бизнеса. Свое участие уже подтвердили:

  • Дмитрий Наталуха, председатель комитета Верховной Рады Украины по экономическому развитию
  • Ярослав Железняк, первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Галина Третьякова, председатель Комитета Верховной Рады Украины по социальной политике и защите прав ветеранов
  • Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
  • Галина Янченко, глава комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов, заместитель председателя фракции «Слуга народа»
  • Алексей Кучер, глава Государственной регуляторной службы
  • Татьяна Кириенко, и. председателя Государственной налоговой службы
  • Елена Дума, глава Агентства по розыску и менеджменту активов

Также ожидается подтверждение от:

  • Сергей Марченко, Министр финансов Украины
  • Данило Гетманцев, председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
  • Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины
  • Андрей Пышный, глава Национального Банка Украины
  • Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины
  • Андрей Костин, Генеральный прокурор
  • Виктор Павлущик, председатель Национального агентства по предотвращению коррупции
  • Андрей Пащук, и.о. главы Бюро экономической безопасности
  • Сергей Звягинцев, и.о. главы Гостаможслужбы
  • Руслан Стефанчук, председатель ВРУ

С полной программой мероприятия и списком участников можно ознакомиться по ссылке https://docs.google.com/document/d/1xXof6-hwGKPji3PPzitoAh-uEv_8jYOD/edit

Ссылка на форму регистрации для участия в Конгрессе онлайн:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScNOnc28tGKtsO9gOxvd2TVMSFt9CYqvGaS-h4UPBtgdqmdWw/viewform

Организаторами Конгресса выступают ТПП, АППУ, СУП, CEO Club, Software Ukraine, ВАР, ИТ-Ukraine, Board, Укрпищепром, УПАП, Нефтегазовая ассоциация Украины, АПР, УКА, УФИБ, УАПП, УКАБ, Kharkiv IT Cluster, CLUB100, CFO Club.

Мероприятие организовано при поддержке Центра международного частного предпринимательства (CIPE)

Главный информационный партнер – информационное агентство FinClub

Информационные партнеры: Интерфакс-Украина, ІСС Ukraine, РБК-Украина

Контакты для аккредитации СМИ: 050 445 66 73 (Фокина Ольга) fokina@finclub.net

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет
Законопроект о мобилизации. Будут ли ограничения для уклонистов и какие правки отклонил Комитет
DAILY
"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина