До +24 тепла и ливни на западе: прогноз погоды на сегодня

Фото: человек с зонтом (РБК-Украина)

В Украине сегодня, 13 октября, будет теплая погода, несмотря на дождливую погоду на западе и части южных областей. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +24 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

На территории Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областей ожидаются сильные дожди. Также дождливой будет погода в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Одесской и Николаевской областях. На остальной территории погода будет сухой.

Самая низкая температура ожидается в Закарпатской и Львовской областях - там днем +15 +17 градусов, ночью +10 +13. В целом на западе температура днем будет колебаться от +16 до +20 градусов, ночью +11 +13, кроме Волыни - здесь ночью +9 +11. На остальной территории страны температура воздуха днем будет от +20 до +24 градусов, ночью +11 +14, в Одесской области +15 +17.

Прогноз в Киеве

В столице во вторник будет тепло и солнечно. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 днем, ночью +11 +13 градусов.

Напомним, ранее спасатели предупредили об ухудшении погодных условий во вторник, 13 октября. В частности, в Карпатском регионе прогнозируют сильные дожди, также на территории страны ожидаются сильные порывы ветра.

При этом РБК-Украина писало, что на прошлой неделе в Киеве был обновлен третий подряд температурный рекорд.