ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

До +24 тепла і зливи на заході: прогноз погоди на сьогодні

Україна, Вівторок 13 жовтня 2020 08:00
До +24 тепла і зливи на заході: прогноз погоди на сьогодні
Фото: людина з парасолькою (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні сьогодні, 13 жовтня, буде тепла погода, незважаючи на дощову погоду на заході та частини південних областей. Температура повітря коливатиметься від +15 до +24 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На території Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей очікуються сильні дощі. Також дощовою буде погода у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. На решті території погода буде сухою.

Найнижча температура очікується в Закарпатській і Львівській областях - там вдень +15 +17 градусів, вночі +10 +13. В цілому на заході температура повітря коливатиметься від +16 до +20 градусів, вночі +11 +13, окрім Волині - тут вночі +9 +11. На решті території країни температура повітря вдень буде від +20 до +24 градусів, вночі +11 +14, в Одеській області +15 +17.

До +24 тепла і зливи на заході: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

У столиці у вівторок буде тепло і сонячно. Температура повітря коливатиметься від +20 до +22 вдень, вночі +11 +13 градусів.

До +24 тепла і зливи на заході: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про погіршення погодних умов у вівторок, 13 жовтня. Зокрема, в Карпатському регіоні прогнозують сильні дощі, також на території країни очікуються сильні пориви вітру.

При цьому РБК-Україна писало, що минулого тижня в Києві був оновлений третій поспіль температурний рекорд.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство дождиПогода
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся