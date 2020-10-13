До +24 тепла і зливи на заході: прогноз погоди на сьогодні

Фото: людина з парасолькою (РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 13 жовтня, буде тепла погода, незважаючи на дощову погоду на заході та частини південних областей. Температура повітря коливатиметься від +15 до +24 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На території Чернівецької, Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей очікуються сильні дощі. Також дощовою буде погода у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській та Миколаївській областях. На решті території погода буде сухою.

Найнижча температура очікується в Закарпатській і Львівській областях - там вдень +15 +17 градусів, вночі +10 +13. В цілому на заході температура повітря коливатиметься від +16 до +20 градусів, вночі +11 +13, окрім Волині - тут вночі +9 +11. На решті території країни температура повітря вдень буде від +20 до +24 градусів, вночі +11 +14, в Одеській області +15 +17.

Прогноз в Києві

У столиці у вівторок буде тепло і сонячно. Температура повітря коливатиметься від +20 до +22 вдень, вночі +11 +13 градусів.

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про погіршення погодних умов у вівторок, 13 жовтня. Зокрема, в Карпатському регіоні прогнозують сильні дощі, також на території країни очікуються сильні пориви вітру.

При цьому РБК-Україна писало, що минулого тижня в Києві був оновлений третій поспіль температурний рекорд.