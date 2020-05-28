На 24 канале стартует проект об усыновлении – "Рідні

С 1 июня в эфире 24 канала стартует новый проект об усыновлении – "Родные". Такую деликатную и одновременно болезненную для Украины тему, канал создал совместно с Благотворительным фондом "Родные".

Зрители смогут познакомиться с десятью реальными героями из разных уголков страны. Они поделятся своими историями, полными эмоций и драматизма, усыновления и создания семей, порой очень необычных. Каждый из участников проекта в своей жизни решился на ответственный шаг – стать родителями для детей-сирот, создать приемную семью или детский дом семейного типа. Что мотивировало этих людей стать родителями для одного, двух или даже двенадцати детей – смотрите скоро в эфире 24 канала.

Проект создан совместно с Благотворительным фондом "Родные", а в рамках проекта будет работать "горячая линия" Фонда, на которой все желающие смогут получить консультацию специалистов по усыновлению.

"Дети – наше будущее, а чужих детей не бывает – когда-то кто-то очень метко сказал. Миссия 24 канала – Менять страну к лучшему – очень точно реализуется в рамках проекта "Родные". Вместе с одноименным Фондом мы постараемся не только рассказать истории об усыновленных детях, но и помочь родителям и детям-сиротам найти друг друга, создать новые семьи, стать счастливее", – говорит генеральный директор 24 канала Роман Андрейко.

Юрий Федорив, основатель Фонда "Родные": "Сейчас в Украине примерно 6 000 детей, которые ждут свою семью. Мы искренне верим, что проект "Родные" поможет многим людям открыть свое сердце и сделать хорошее дело. Наша цель – показать украинцам, что усыновить ребенка может каждый из нас. В рамках проекта у зрителя будет возможность также познакомиться с детьми, которые ждут свою семью и получить консультацию относительно усыновления".

Премьерный показ проекта "Родные" смотрите в эфире 24 канала 1 июня в 19:30 и на YouTube канале.