ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На 24 каналі стартує проєкт про усиновлення – "Рідні"

Новини » Прес-релізи     28.05.2020 - 18:12
На 24 каналі стартує проєкт про усиновлення – "Рідні"

З 1 червня в ефірі 24 каналу стартує новий проєкт про усиновлення – "Рідні". Таку делікатну і, водночас, болючу для України тему, канал створив спільно із Благодійним фондом "Рідні".

Глядачі матимуть можливість познайомитися із десятьма реальними героями з різних куточків країни. Вони поділяться своїми історіями, сповненими емоцій та драматизму, про усиновлення та створення сімей, часом дуже незвичайних. Кожен з учасників проєкту у своєму житті зважився на відповідальний крок – стати батьками для дітей-сиріт, створити прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу. Що мотивувало цих людей стати батьками для однієї, двох чи навіть дванадцяти дітей – дивіться незабаром в ефірі 24 каналу.

Проєкт створено спільно із Благодійним фондом "Рідні", а в рамках проєкту працюватиме "гаряча лінія" Фонду, на якій всі охочі зможуть отримати консультацію фахівців щодо усиновлення.

"Діти – наше майбутнє, а чужих дітей не буває – колись хтось дуже влучно сказав. Місія каналу 24 – Змінювати країну на краще – дуже точно реалізується в рамках проєкту "Рідні". Разом з однойменним Фондом ми спробуємо не лише розповісти історії про всиновлених дітей, але й допомогти батькам і дітям-сиротам знайти одне одного, створити нові сім’ї, стати щасливішими", – говорить генеральний директор 24 каналу Роман Андрейко.

Юрій Федорів, засновник Фонду "Рідні": "Зараз в Україні приблизно 6000 дітей, які чекають на свою сім’ю. Ми щиро віримо, що проєкт "Рідні" допоможе багатьом людям відкрити своє серце і зробити хорошу справу. Наша мета – показати українцям, що усиновити дитину може кожен з нас. У рамках проєкту в глядача буде змога також познайомитися з дітьми, які чекають на свою сім’ю та отримати консультацію щодо усиновлення".

Прем’єрний показ проєкту "Рідні" дивіться в ефірі 24 каналу 1 червня о 19:30 та на YouTube каналі.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся