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До +24, дощ на півдні: якою буде погода в Україні сьогодні

07:00 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 28 вересня (колаж РБК-Україна)

В Україні, сьогодні, 28 вересня, очікується відносно тепла погода - прогріє до +24°. Короткочасний дощ можливий лише на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на півдні країни місцями короткочасний дощ.

У більшості західних областей вранці подекуди туман.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, на півдні та південному сході вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 15-20°, на Закарпатті до 24°; на півдні та південному сході країни 18-23°; в Карпатах 10-15°.

Фото: якою буде погода в Україні 28 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 15-20°, у Києві 18-20°.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" і як температуру повітря вимірюють точно.

Крім того, ми пояснювали, як щодня працюють синоптики й створюються прогнози погоди.

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