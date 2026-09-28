До +24, дождь на юге: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юге страны местами кратковременный дождь.

В большинстве западных областей утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и юго-востоке днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 15-20 °, в Закарпатье до 24 °; на юге и юго-востоке страны 18-23°; в Карпатах 10-15 °.

Фото: какой будет погода в Украине 28 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 15-20 °, в Киеве 18-20 °.