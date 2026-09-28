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До +24, дождь на юге: какой будет погода в Украине сегодня

07:00 28.09.2026 Пн
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 28 сентября (коллаж РБК-Украина)

В Украине, сегодня, 28 сентября, ожидается относительно теплая погода - прогреет до +24°. Возможен кратковременный дождь только на юге страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юге страны местами кратковременный дождь.

В большинстве западных областей утром местами туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и юго-востоке днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 15-20 °, в Закарпатье до 24 °; на юге и юго-востоке страны 18-23°; в Карпатах 10-15 °.

Фото: какой будет погода в Украине 28 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 15-20 °, в Киеве 18-20 °.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно.

Кроме того, мы объясняли, как каждый день работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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