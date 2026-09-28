До +24, дождь на юге: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине, сегодня, 28 сентября, ожидается относительно теплая погода - прогреет до +24°. Возможен кратковременный дождь только на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на юге страны местами кратковременный дождь.
В большинстве западных областей утром местами туман.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и юго-востоке днем местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 15-20 °, в Закарпатье до 24 °; на юге и юго-востоке страны 18-23°; в Карпатах 10-15 °.
Фото: какой будет погода в Украине 28 сентября (инфографика РБК-Украина)
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 15-20 °, в Киеве 18-20 °.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как температуру воздуха измеряют точно.
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