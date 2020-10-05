233 года развития Понинковской фабрики. Как ныне живет производитель тетрадей №1 Советского Союза

Одно из старейших предприятий Украины в области бумажной промышленности, Понинковская картонно-бумажная фабрика, наращивает объемы производства и использует дифференцированный подход к разным возрастным группам. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Руслан Сава.

"В августе мы произвели 8 тысяч тонн бумаги и картона. С момента возрождения фабрики и впервые с начала пуска гофропроизводства нами выпущено 9 млн квадратных метров гофропродукции. У фабрики завершенный цикл производства, основанный на использовании вторичного сырья", – заявил Руслан Сава.

Генеральный директор Понинковский картонно-бумажной фабрики также отметил, что предприятие пытается найти подход к каждой возрастной группе работников, используя их сильные стороны.

"На фабрике работают 950 человек. Около половины из них (369) – молодые специалисты, которые набираются опыта и официального трудового стажа. Треть работников (307) – люди предпенсионного возраста. Фабрикой принято решение сохранить эти рабочие места из-за минимальных возможностей трудоустройства возрастных сотрудников", – добавил гендиректор.

Любопытно, что первое письменное упоминание о Понинковский бумажной фабрике датируется еще 1787 годом. Во времена Советского Союза Понинковская картонно-бумажная фабрика была одним из самых успешных предприятий – производителей бумаги. На заводе производилось более 150 наименований продукции, в тетрадях ее производства писал каждый четвертый ученик бывшего Союза. Кроме того, Понинковская картонно-бумажная фабрика является градообразующим предприятием поселка Понинка Хмельницкой области. За 2019 год фабрика заплатила более 130 млн грн налогов в бюджет.

Говоря о новых инициативах Понинковской картонно-бумажной фабрики, гендиректор отметил, что большая роль уделяется вопросам экологии.

"Фабрика уже вложила 12 из 29 млн грн в переоснащение очистных сооружений. Это масштабный проект, но мы реализуем его на будущее. Эта инициатива имеет определенных критиков, но мы стараемся найти оптимальное решение, опираясь на выводы специалистов. Главное для нас – честно делать свое дело", – отметил Руслан Сава.

Напомним: ежемесячно государственными экологическими инспекциями Хмельницкой области и Полесского округа проводится мониторинг рек Хомора и Случь вместе с общественностью. Во время мониторинга воду на анализ берут выше и ниже места сброса стоков Понинковской картонно-бумажной фабрики.

За первое полугодие 2020 предприятие прошло 4 внеплановые экологические проверки, 5 проверок в 2019 году и тринадцать – в 2018-м. Кроме того, Понинковская картонно-бумажная фабрика – одно из крупнейших отечественных предприятий, работающее на вторичном сырье с утилизацией отходов бумаги. В среднем предприятие перерабатывает 96 тыс. тонн макулатуры в год. На предприятии отмечают, что это их вклад в сохранение лесов Украины.