233 років розвитку Понінківської фабрики. Як сьогодні живе виробник зошитів №1 Радянського Союзу

Одне з найстаріших підприємств України в галузі паперової промисловості, Понінківська картонно-паперова фабрика, нарощує обсяги виробництва й використовує диференційований підхід до різних вікових груп. Про це розповів генеральний директор підприємства Руслан Сава.

"У серпні ми виробили 8 тисяч тонн паперу та картону. З моменту відродження фабрики та вперше від початку пуску гофровиробництва нами випущено 9 млн квадратних метрів гофропродукції. У фабрики завершений цикл виробництва, що базується на використанні вторинної сировини", – заявив Руслан Сава.

Генеральний директор Понінківської картонно-паперової фабрики також наголосив, що підприємство намагається знайти підхід до кожної вікової групи працівників, використовуючи їхні сильні сторони.

"На фабриці працюють 950 осіб. Близько половини з них (369) – молоді фахівці, які набираються досвіду й офіційного трудового стажу. Третина працівників (307) – люди передпенсійного віку. Фабрикою прийнято рішення зберігати ці робочі місця через мінімальні можливості працевлаштування літніх співробітників", – додав гендиректор.

Цікаво, що перша письмова згадка про Понінківську папірню датується ще 1787 роком. За часів Радянського Союзу Понінківська картонно-паперова фабрика була одним із найуспішніших підприємств – виробників паперу. На заводі вироблялося понад 150 найменувань продукції, в зошитах її виробництва писав кожен четвертий учень колишнього Союзу. Крім того, Понінківська картонно-паперова фабрика є містоутворюючим підприємством селища Понінка на Хмельниччині. За 2019 рік фабрика заплатила понад 130 млн грн податків до бюджету.

Говорячи про нові ініціативи Понінківської картонно-паперової фабрики, гендиректор зауважив, що велика роль приділяється питанням екології.

"Фабрика вже вклала 12 із 29 млн грн у переоснащення очисних споруд. Це масштабний проєкт, але ми реалізуємо його на майбутнє. Ця ініціатива має певних критиків, але ми намагаємося знайти оптимальне рішення, спираючись на висновки фахівців. Головне для нас – чесно робити свою справу", – зауважив Руслан Сава.

Нагадаємо: щомісячно державними екологічними інспекціями Хмельницької області та Поліського округу проводиться моніторинг річок Хомора та Случ разом із громадськістю. Під час моніторингу воду на аналіз беруть вище і нижче місця скиду стоків Понінківської картонно-паперової фабрики.

За перше півріччя 2020 року підприємство пройшло 4 позапланові екологічні перевірки, 5 перевірок у 2019 році та 13 – у 2018-му. Крім того, Понінківська картонно-паперова фабрика – одне з найбільших вітчизняних підприємств, що працює на вторинній сировині й утилізує відходи паперу. В середньому підприємство переробляє 96 тис. тонн макулатури за рік. На підприємстві зазначають, що це їхній внесок у збереження лісів України.