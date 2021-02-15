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Более 230 тысяч клиентов "Днепрогаза" пользуются онлайн-сервисами 104.ua

Автор: Мария Тарарыева

За прошлый год почти 40 тысяч потребителей газа Днепра и Днепровского района присоединились к онлайн-сервисам на обновленной платформе 104.ua. Самыми популярными из них являются "личный кабинет" и Viber-бот 7104ua. В настоящее время ими пользуются почти 57% клиентов АО "Днепрогаз".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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"Уже более шести лет клиенты "Днепрогаза" имеют возможность своевременно передавать показания газовых счетчиков, следить за состоянием лицевых счетов, загружать квитанции, оплачивать услуги по газоснабжению и получать онлайн консультации через дистанционные сервисы сайта 104.ua. За это время преимущества и удобства онлайн взаимодействия с газовой компанией оценили более 230 тысяч потребителей Днепра и Днепровского района", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с ноября 2020 года возможности "личного кабинета" на онлайн платформе 104.ua были существенно расширены. Для потребителей газа реализована возможность с одной аккаунта управлять одновременно 25 лицевыми счетами в различных газовых компаниях, независимо от их географического расположения. Таким образом, клиенты могут контролировать состояние не только своего лицевого счета, но и родственников, которые, например, не пользуются интернетом.

Одним из главных преимуществ, которое появилась в обновленной системе, стала возможность оплаты за газ и его доставку в "один клик". Зачисление средств по двум счетам производится одним платежом и позволяет сэкономить на комиссии банковского учреждения.

"Мы фиксируем постоянное увеличение количества новых регистраций на сайте 104.ua. Особенно стремительно эта цифра возросла в период пандемии, - комментирует менеджер регионального развития ООО "104.ЮА" Марина Коваленко. - Ежемесячно в среднем около 3 тысяч днепрян приобщаются к пользованию "личным кабинетом", мобильными приложениями и чат-ботами, что подтверждает их удобство и полезность".

Так, уже около 26 тысяч клиентов "Днепрогаза" присоединились к чат-боту 7104ua в мессенджере Viber. По словам пресс-службы, регистрация в чат-боте позволяет быстро передавать показания счетчика и платить за газ и его доставку онлайн. Подписавшись на паблик-аккаунт, можно получить доступ к данным лицевого счета, следить за его состоянием, просматривать историю оплат и показаний счетчиков.

"Ключевым преимуществом чат-бота 7104ua в Viber есть возможность подтвердить переданные показания счетчиков газа фотографией. Такая функция была разработана с целью корректировки показаний счетчиков газа, которые были внесены с ошибками. Стоит отметить, что корректировка ошибочных показаний происходит автоматически, поэтому потребителям больше не надо обращаться с этой проблемой к Клиентское пространство компании и ждать визита контролера", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что кроме "личного кабинета" и чат-бота 7104ua в Viber специалистами АО "Днепрогаз" разработан широкий спектр других удобных сервисов для потребителей газа. Среди них паблик-аккаунт ua7104_bot в Telegram, мобильные приложения 104Mobile для Android и 104Mobile Light для iPhone. Также специалисты компании консультируют клиентов по номерам Контакт-центра: (056) 78-78-104 и (067) 62-63-104.

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