Понад 230 тисяч клієнтів "Дніпрогазу" користуються онлайн-сервісами 104.ua

"Вже більше шести років клієнти "Дніпрогазу" мають можливість своєчасно передавати показання газових лічильників, стежити за станом особових рахунків, завантажувати квитанції, оплачувати послуги по газопостачанню та отримувати онлайн консультації через дистанційні сервіси сайту 104.ua. За цей час переваги і зручності онлайн взаємодії з газовою компанією оцінили понад 230 тисяч споживачів Дніпра та Дніпровського району", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі відзначили, що з листопада 2020 року можливості "особистого кабінету" на платформі онлайн 104.ua були істотно розширені. Для споживачів газу реалізована можливість з одного аккаунта керувати одночасно 25 особовими рахунками в різних газових компаніях, незалежно від їх географічного розташування. Таким чином, клієнти можуть контролювати стан не тільки свого особового рахунку, але і родичів, які, наприклад, не користуються інтернетом.

Одним з головних переваг, яка з'явилася в оновленій системі, стала можливість оплати за газ і його доставку в "один клік". Зарахування коштів за двома рахунками здійснюється одним платежем і дозволяє заощадити на комісії банківської установи.

"Ми фіксуємо постійне збільшення кількості нових реєстрацій на сайті 104.ua. Особливо стрімко ця цифра зросла в період пандемії, - коментує менеджер регіонального розвитку ТОВ "104.ЮА" Марина Коваленко. - Щомісяця в середньому близько 3 тисяч дніпрян долучаються до користування "особистим кабінетом", мобільними додатками і чат-ботами, що підтверджує їх зручність та корисність".

Так, вже близько 26 тисяч клієнтів "Дніпрогазу" приєдналися до чат-боту 7104ua в месенджері Viber. За словами прес-служби, реєстрація у чат-боті дозволяє швидко передавати показання лічильника і платити за газ і його доставку онлайн. Підписавшись на паблік-аккаунт, можна отримати доступ до даних особового рахунку, стежити за його станом, переглядати історію оплат і показань лічильників.

"Ключовим перевагою чат-бота 7104ua в Viber є можливість підтвердити передані показання лічильників газу фотографією. Така функція була розроблена з метою коригування показань лічильників газу, які були внесені з помилками. Варто зазначити, що коригування помилкових показань відбувається автоматично, тому споживачам більше не треба звертатися з цією проблемою до Клієнтське простір компанії і чекати візиту контролера", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі нагадали, що окрім "особистого кабінету" і чат-бота 7104ua в Viber фахівцями АТ "Дніпрогаз" розроблений широкий спектр інших зручних сервісів для споживачів газу. Серед них паблік-аккаунт ua7104_bot в Telegram, мобільні додатки 104Mobile для Android і 104Mobile Light для iPhone. Також фахівці компанії консультують клієнтів за номером Контакт-центру: (056) 78-78-104 і (067) 62-63-104.