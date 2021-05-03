К 230-летию первой конституции. Зеленский прибыл в Польшу

К мероприятию также присоединятся президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Они должны встретиться в королевском замке в Варшаве.

Кроме того, Зеленский проведет двусторонние переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой и лидерами других стран.

Президент Украины заявил, что уважает польскую традицию законотворчества и внедрения реформ.

"Конституция 3 мая была проявлением стремления к справедливости, которое объединяет наши страны и все европейское сообщество", - написал он в Twitter.

Первую Конституцию Речи Посполитой приняли 3 мая 1791 года. Ее считают одной из старейших в Европе.