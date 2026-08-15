До 23% зарплати: в яких областях України найдорожче зібрати дитину до школи

Головне: Вартість базового набору: Середня ціна найнеобхідніших речей для одного школяра становить близько 4 100 гривень.

Середня ціна найнеобхідніших речей для одного школяра становить близько 4 100 гривень. Де підготовка вдарить по бюджету: Найбільшу частку від місцевої медіанної зарплати на школяра доведеться віддати мешканцям Херсонської та Сумської областей.

Найбільшу частку від місцевої медіанної зарплати на школяра доведеться віддати мешканцям Херсонської та Сумської областей. Де збирати дитину найдешевше: Найменше витрати тиснуть на бюджет родини у Львівській області.

Скільки коштує базовий набір школяра

За розрахунками OLX Товари, базовий набір речей для однієї дитини коштує близько 4 130 гривень. До нього увійшли одяг і взуття, рюкзак та базовий набір канцелярії.

Зокрема, медіанна вартість нового шкільного рюкзака становить 580 гривень, шкільної форми - 400 гривень, туфель - 500 гривень.

Три сорочки, футболки або блузки можна придбати приблизно за 750 гривень. Спортивний костюм коштує від 500 гривень, ще близько 200 гривень у розрахунку передбачили на кілька пар шкарпеток та колготки.

На базовий набір канцелярії - зошити, ручки, олівці та інше приладдя - заклали близько 1 000 гривень.

Водночас фактичні витрати можуть відрізнятися залежно від кількості речей, брендів та потреб конкретного школяра.

Де підготовка до школи найбільше вдарить по бюджету

Найбільшу частку медіанної зарплати на базовий набір школяра доведеться витратити у Херсонській області - близько 23%. Медіанна зарплата там становить 18 175 гривень.

У Сумській області підготовка дитини до школи обійдеться приблизно у 21% медіанної зарплати, яка становить 20 000 гривень.

Близько 18% зарплати становитимуть такі витрати у Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях.

Приблизно 17% - у Житомирській, Черкаській, Харківській та Дніпропетровській областях, де медіанна зарплата становить 25 000 гривень.

У Хмельницькій області базовий набір становить близько 16% медіанної зарплати, у Вінницькій, Чернівецькій, Волинській та Одеській - близько 15%.

Ще приблизно 14% зарплати потрібно витратити у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях.

Найменшою частка витрат є у Львівській області - близько 12%. Медіанна зарплата тут становить 35 000 гривень - це найвищий показник серед проаналізованих регіонів.