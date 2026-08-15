До 23% зарплати: в яких областях України найдорожче зібрати дитину до школи

Новий навчальний рік традиційно означає додаткові витрати для сімей. Цьогоріч за базовий набір речей для школяра доведеться заплатити трохи більше 4 тисяч гривень, але в різних областях його частка від місячного доходу родини суттєво відрізняється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження OLX Робота та OLX Товари.
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За розрахунками OLX Товари, базовий набір речей для однієї дитини коштує близько 4 130 гривень. До нього увійшли одяг і взуття, рюкзак та базовий набір канцелярії.
Зокрема, медіанна вартість нового шкільного рюкзака становить 580 гривень, шкільної форми - 400 гривень, туфель - 500 гривень.
Три сорочки, футболки або блузки можна придбати приблизно за 750 гривень. Спортивний костюм коштує від 500 гривень, ще близько 200 гривень у розрахунку передбачили на кілька пар шкарпеток та колготки.
На базовий набір канцелярії - зошити, ручки, олівці та інше приладдя - заклали близько 1 000 гривень.
Водночас фактичні витрати можуть відрізнятися залежно від кількості речей, брендів та потреб конкретного школяра.
Найбільшу частку медіанної зарплати на базовий набір школяра доведеться витратити у Херсонській області - близько 23%. Медіанна зарплата там становить 18 175 гривень.
У Сумській області підготовка дитини до школи обійдеться приблизно у 21% медіанної зарплати, яка становить 20 000 гривень.
Близько 18% зарплати становитимуть такі витрати у Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях.
Приблизно 17% - у Житомирській, Черкаській, Харківській та Дніпропетровській областях, де медіанна зарплата становить 25 000 гривень.
У Хмельницькій області базовий набір становить близько 16% медіанної зарплати, у Вінницькій, Чернівецькій, Волинській та Одеській - близько 15%.
Ще приблизно 14% зарплати потрібно витратити у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях.
Найменшою частка витрат є у Львівській області - близько 12%. Медіанна зарплата тут становить 35 000 гривень - це найвищий показник серед проаналізованих регіонів.
Нагадаємо, в Україні почали здійснювати виплати за програмою "Пакунок школяра". Держава вже перерахувала понад 308 млн гривень майже 61 тисячі сімей, які отримають по 5 тисяч гривень на дитину для підготовки до першого класу. Гроші можна витратити на одяг, взуття, канцтовари, шкільне приладдя та книги, а заяву подати через "Дію" або Пенсійний фонд.