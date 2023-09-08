Понад 30 артсистем, 23 танки і 640 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 08.09.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 267 540 (+640) осіб ліквідовано,

танків - 4529 (+23) од.,

бойових броньованих машин - 8726 (+23) од.,

артилерійських систем - 5753 (+31) од.,

РСЗВ - 754 (+1) од.,

засоби ППО - 507 (+1) од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4570 (+29) од.,

крилаті ракети - 1455 од.,

кораблі/катери - 19 од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8264 (+47) од.,

спеціальна техніка - 860 (+1) од.

Ситуація на фронті

Згідно з ранковим зведенням Генштабу, минулої доби на фронтах сталося 39 бойових зіткнень. ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, мають успіх у районі на південь від Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах. Разом з тим оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

Авіація Сил оборони завдала за добу 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів окупантів.

Підрозділами ракетних військ та артилерії ЗСУ уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 ЗРК противника.