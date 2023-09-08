Более 30 артсистем, 23 танка и 640 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ

Украинские военные ликвидировали за сутки еще 640 российских оккупантов, таким образом потери Росармии в живой силе уже составили примерно 267 540 солдат. Кроме того, Сили обороны уничтожили еще 23 танка и столько же броневиков захватчиков, более 30 артсистем и 29 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.09.23 ориентировочно составили:
Согласно утренней сводке Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло 39 боевых столкновений. ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, преуспевают в районе южнее Работиного, закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Авиация Сил обороны нанесла за сутки 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ поражен 1 состав боеприпасов, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 2 ЗРК противника.
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