22 тысячи семей Киевской области снова подключены к электроснабжению, - ДТЭК

Ремонтные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети за минувшие сутки восстановили электроснабжение в более 22 тыс. семей в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Электромонтеры ДТЭК Киевские региональные электросети в координации с вооруженными силами Украины вернули свет более 22 тыс. семей Киевщины в 25 населенных пунктах, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов", - говорится в нем.

Электроснабжение было восстановлено в освобожденных от оккупантов Гостомеле и частично в Буче.

Также поставки электроэнергии было восстановлено в 8 населенных пунктах Макаровского района, 11 селах Полесского района, 3 населенных пунктах Киево-Святошинского района и в поселке Иванков Иванковского района.

Сейчас без света остаются жители еще 355 сел в Киевской области.

ДТЭК мобилизовал все ремонтные бригады для оперативного восстановления электроснабжения. Выезд на место повреждения возможен исключительно по положению с Вооруженными силами Украины.