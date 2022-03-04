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22 тысячи семей Киевской области снова подключены к электроснабжению, - ДТЭК

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Пятница 04 марта 2022 14:21
22 тысячи семей Киевской области снова подключены к электроснабжению, - ДТЭК Фото: 22 тысячи семей Киевской области снова подключены к электроснабжению (Вийталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ремонтные бригады ДТЭК Киевские региональные электросети за минувшие сутки восстановили электроснабжение в более 22 тыс. семей в Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Электромонтеры ДТЭК Киевские региональные электросети в координации с вооруженными силами Украины вернули свет более 22 тыс. семей Киевщины в 25 населенных пунктах, пострадавших из-за обстрелов российских оккупантов", - говорится в нем.

Электроснабжение было восстановлено в освобожденных от оккупантов Гостомеле и частично в Буче.

Также поставки электроэнергии было восстановлено в 8 населенных пунктах Макаровского района, 11 селах Полесского района, 3 населенных пунктах Киево-Святошинского района и в поселке Иванков Иванковского района.

Сейчас без света остаются жители еще 355 сел в Киевской области.

ДТЭК мобилизовал все ремонтные бригады для оперативного восстановления электроснабжения. Выезд на место повреждения возможен исключительно по положению с Вооруженными силами Украины.

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ДТЭК Электроэнергия
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