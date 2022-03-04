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22 тисячі родин Київської області знову підключені до електропостачання, - ДТЕК

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П'ятниця 04 березня 2022 14:21
22 тисячі родин Київської області знову підключені до електропостачання, - ДТЕК Фото: 22 тисячі родин Київської області знову підключені до електропостачання (Війталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ремонтні бригади ДТЕК Київські регіональні електромережі за минулу добу відновили електропостачання у понад 22 тис. родин в Київській області..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Електромонтери ДТЕК Київські регіональні електромережі у координації зі збройними силами України повернули світло в понад 22 тис. родин Київщини у 25 населених пунктах, що постраждали через обстріли російських окупантів", - говориться в ньому.

Електропостачання було відновлено у звільнених від окупантів Гостомелі та частково в Бучі.

Також постачання електроенергії було відновлено у 8 населених пунктах Макарівського району, 11 селах Поліського району, 3 населених пунктах Києво-Святошинського району та в селищі Іванків, Іванківського району.

Наразі без світла лишаються мешканці ще 355 сіл в Київській області.

ДТЕК мобілізував всі ремонтні бригади для оперативного відновлення електропостачання. Виїзд на місце пошкодження можливий виключно за положенням зі Збройними силами України.

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ДТЕК Електроенергія
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