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Более 22 тысяч жителей Львовской области остались без воды

Автор: Ольга Белей

В селе Братковцы 25 января прорвало магистральную трубу. Авария оставила без водоснабжения более 22 тысяч жителей Стрыйского района Львовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по гражданской защите ЛОГА.

"25 января в 17:20 в с. Братковцы Стрыйского района прорвало магистральную трубу диаметром 630 мм. Без центрального водоснабжения остались г. Стрый, с. Миртюки, с. Добряны (22 тыс. абонентов). В г. Моршин и с. Баня Лисовицкая с пониженным давлением вода подается", - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что медицинские учреждения в городе Стрый имеют свои запасы воды.

"Тепловая сеть г. Стрыя в количестве 30 котельных работает и обеспечена резервом воды. По состоянию на 06:00 26 января работы по восстановлению водоснабжения продолжаются", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 25 января три страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан и Киргизия) остались без света. В частности, из-за отключения света по всему Бишкеку не было воды - не работал насосные станции.

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Водоснабжение