22 липня відзначають пам'ять Марії Магдалини: усі прикмети, заборони та традиції

Сьогодні, 22 липня, православні українці за новоюліанським календарем вшановують пам'ять рівноапостольної Марії Магдалини. Цей день має свої особливі заборони, народні прикмети та традиції.

РБК-Україна розповідає, що не можна робити 22 липня, які прикмети вказують на майбутню погоду і хто святкує День ангела.

Хто така Марія Магдалена

Марія Магдалина є однією з найвідоміших жінок у Новому Завіті, яка слідувала за Ісусом Христом. Вона була однією з жінок-мироносиць, які були свідками розп'яття Ісуса, а потім прийшли помазати Його тіло після смерті. Саме їй першій з'явився воскреслий Христос.

Марія Магдалина, ім'я якої походить від міста Магдала на березі Тиверіадського озера, була тією, з кого Ісус вигнав сім бісів. Після свого зцілення вона повністю присвятила себе служінню Христу, ставши Його вірною ученицею.

Вона подорожувала з Ним, допомагала іншим жінкам-послідовницям і була присутня біля Хреста під час розп'яття, коли більшість апостолів розбіглися.

Саме Марія Магдалина першою прийшла до Гробу Господнього рано вранці в неділю і побачила, що камінь відвалено. Вона побігла сповістити про це апостолів Петра та Іоанна.

Коли вони пішли, вона залишилася біля гробу і знову побачила Ісуса, який воскрес. Вона стала "апостолкою для апостолів", першою благовісницею Воскресіння Христового.

Після Вознесіння Господнього Марія Магдалина проповідувала Євангеліє разом з апостолами, подорожуючи до різних країн, включаючи Рим.

За переказами, вона зустрілася з імператором Тиберієм і розповіла йому про несправедливий суд над Ісусом, подарувавши йому червоне яйце як символ Воскресіння - звідси походить християнська традиція фарбувати яйця на Великдень.

Свята рівноапостольна Марія Магдалина шанується як покровителька жінок, що каються, а також як приклад безмежної віри та відданості Христу.

Що суворо заборонено робити 22 липня

Згідно з народними віруваннями та традиціями українців, сьогодні, 22 липня, у день вшанування Марії Магдалини, бажано уникати певних дій:

Вважається, що цього дня жінкам не варто працювати на городі та в саду. Є повір'я, що це може негативно вплинути на здоров'я та врожай.

Є повір'я, що це може негативно вплинути на здоров'я та врожай. Також краще уникати сварок, образ та негативних думок. День Марії Магдалини закликає до примирення та прощення.

День Марії Магдалини закликає до примирення та прощення. За повір'ями, не можна відмовляти в допомозі тим, хто її просить , особливо якщо це стосується хворих або нужденних. Прояв милосердя принесе добро.

, особливо якщо це стосується хворих або нужденних. Прояв милосердя принесе добро. Не можна купувати дорогі речі

Не можна у цей день заздрити

Народні прикмети та традиції 22 липня

Наші предки здавна спостерігали за природою цього дня, відзначаючи такі народні прикмети:

Якщо довго та яскраво світять зірки на небі - це до грози.

Місяць темного відтінку - погана погода буде до кінця літа.

Якщо довго тримається роса на траві - будуть зливи та грози.

Роса вранці - хороший урожай огірків

Ясний день 22 липня - радили впускати в оселю якомога більше сонячного світла для достатку і добробуту.

Дощ 22 липня - до щедрого врожаю ягід та фруктів

У народі цей день ще називають Марія Ягідниця або Вогняна Марія. Наші предки збирали лісові ягоди, а Марію Магдалину вважали покровителькою жінок та повелителькою блискавок і грому.

Жінки цього дня могли молитися святій про зцілення, захист від поганих думок, збереження сімейного союзу та дарування краси.

Хто святкує День ангела 22 липня

Сьогодні, 22 липня, свої іменини за новоюліанським календарем святкують:

Олексій

Зіна

Михайло

Марія

Магдалина

За гороскопом люди, які народилися цього дня, належать до знаку Зодіаку Рак.

Які свята ще відзначають в Україні та світі 22 липня

Окрім церковного свята, сьогодні, 22 липня, в Україні та світі відзначаються й інші дати:

День визволення Сєверодонецька (2014)

Всесвітній день мозку

День гамака

День літніх канікул або День літнього відпочинку

Всесвітній день манго

Міжнародний день домашньої праці

До кінця року залишається 162 дні.