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211 украинских школ повреждены, или разрушены российскими войсками

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Понедельник 07 марта 2022 01:21
211 украинских школ повреждены, или разрушены российскими войсками Министр образования и науки Сергей Шкарлет (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За 11 дней с начала вторжения России в Украину повреждено, или разрушено 211 школ. Поврежденные объекты инфраструктуры временно заменит удаленное обучение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра образования и науки Сергея Шкарлета в эфире телемарафона.

"На сегодняшний день наблюдаем, что каждый день разрушенных или поврежденных школ становится больше. Уже 211 школ, часть из которых полностью разрушены, часть повреждены", - прокомментировал министр.

Также Шкарлет отметил, что объявленные в начале российской военной агрессии в Украине двухнедельные каникулы вскоре закончатся. Обучение планируют возобновить на всей территории страны.

"Образовательный процесс не должен прерываться, на следующей неделе мы будем рекомендовать там, где это возможно. Там, где нет такой возможности, мы будем давать возможность индивидуального, дистанционного обучения", - добавил Шкарлет.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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