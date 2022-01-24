У 21 столітті немає місця "сферам впливу": Рада ЄС закликала Росію до деескалації навколо України

Рада ЄС засуджує агресивні дії й загрози з боку Російської Федерації. Закликає її до деескалації навколо України, дотримання міжнародного права, а також конструктивного діалогу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представника Німеччини в Раді Європи Себастьяна Фішера.

"Діалог відповідно до ключових принципів, що лежать в основі європейської безпеки, є способом покращення ситуації у сфері безпеки та збереження миру та стабільності на нашому континенті. Поняттям "сфер впливу" немає місця у 21 столітті", - йдеться у заяві міністрів закордонних справ ЄС.

Рада ЄС підтверджує свою відданість основним принципам союзу щодо суверенної рівності й територіальної цілісності країн, непорушності кордонів та утримання від загрози силою або ж її застосування.

"Їхнє порушення Росією є перешкодою для єдиного та неподільного простору безпеки в Європі та загрожує миру та стабільності на нашому континенті", - відзначається у документі.

Також Рада відзначає, що ОБСЄ є належним форумом для розв'язання проблем безпек для усіх зацікавлених сторін.

"Рада вітає зусилля чинного Головування ОБСЄ щодо якнайшвидшого початку предметного діалогу з європейської безпеки. Рада підтверджує єдиний підхід ЄС і активну співпрацю та координацію ЄС та його держав-членів із США, НАТО, Україною та іншими нашими країнами-партнерами", - додають міністри закордонних справ ЄС.

Рада ЄС вітає координацію позиції союзу й його взаємодії з США та членами НАТО, а також закликає Російську Федерацію до конструктивної взаємодії.

Зокрема, міністри наголосили на важливості зміцнення безпеки й стійкості ЄС проти кібер та гібридних атак, а також дезінформації.

"Рада закликає Високого представника та Комісію активізувати роботу у цьому напрямку. Європейський Союз, як і раніше, прихильний до єдиного, довгострокового та стратегічного європейського підходу до відносин між ЄС та Росією, заснованого на п'яти керівних принципах", - зазначається у документі.