До 21 дня без зарядки та ультраяскравий екран: що відомо про новий Xiaomi Smart Band 10 Pro

16:16 26.05.2026 Вт
3 хв
Розробникам вдалося зробити корпус пристрою помітно тоншим і легшим, одночасно збільшивши яскравість екрана
aimg Ольга Завада
(скриншот: Xiaomi)

Компанія Xiaomi розпочала продажі свого нового бюджетного фітнес-трекера Smart Band 10 Pro за межами Китаю. Новинка отримала ультраяскравий AMOLED-дисплей, рекордну автономність до трьох тижнів та значно точніші датчики для моніторингу здоров'я.

Тонший корпус та екран, що не вигорає на сонці

Головними візуальними змінами Xiaomi Smart Band 10 Pro стали його оновлений дисплей та перероблені габарити. Фітнес-трекер оснастили 1,74-дюймовим AMOLED-екраном із тонкими рамками (всього 2,2 мм), закругленим склом 2,5D та частотою оновлення 60 Гц.

Головна гордість інженерів - пікова яскравість у 2 000 ніт, завдяки якій інформація на екрані залишається повністю читабельною навіть під прямими сонячними променями.

При цьому гаджет став значно комфортнішим у повсякденному носінні. Виробник зменшив товщину корпусу на 10% (тепер вона становить 9,7 мм), а загальна вага браслета знизилася на 12% - до скромних 21,6 грама.

До базової лінійки кольорів (чорний, рожевий, сріблястий) додалися ексклюзивні преміальні варіанти: версія з ремінцем із натуральної шкіри (Genuine Leather Edition) та повністю керамічна модель (Ceramic Edition).

Преміальний Smart Band 10 Pro (скриншот: Xiaomi)

Точність датчиків та функції для спорту

Розробники Xiaomi також суттєво покращили аналіз фізичного стану користувача. На борту Smart Band 10 Pro встановлено сенсор пульсу нового покоління, точність якого досягає 98,2%.

Окрім серцебиття, пристрій вміє цілодобово відстежувати рівень кисню у крові (SpO2), рівень стресу, якість сну та менструальний цикл у жінок.

Для шанувальників активного способу життя передбачено:

Понад 150 спортивних режимів: від звичайного бігу до специфічних тренувань.

Режим велокомп'ютера: браслет можна інтегрувати з велосипедними системами для детального вимірювання дистанції та швидкості.

Навігація: вбудований модуль супутникової навігації GNSS дозволяє точно записувати маршрути пробіжок без потреби брати із собою смартфон.

Сумісність із додатками: годинник підтримує роботу з більш ніж 20 сторонніми програмами, має модуль NFC для безконтактної оплати та захист від води за стандартом 5 ATM (витримує занурення).

Класичний Smart Band 10 Pro (скриншот: Xiaomi)

Автономність та ціни

Попри тонкий профіль, усередині гаджета помістився акумулятор ємністю 350 мАг. У поєднанні з новою операційною системою HyperOS 3 це забезпечує до 21 дня роботи на одному заряді в режимі помірного використання.

Щодо вартості, на ринку у Китаї базову модель оцінили в 399 юанів (близько 59 доларів), шкіряну версію - у 449 юанів (66 доларів), а керамічну - у 479 юанів (70 доларів).

