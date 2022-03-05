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206-й батальон тероборони продолжает эвакуацию из Ирпеня местных женщин и детей

Автор: Артем Горовенко

Бойцы 206-го батальона территориальной обороны проводят эвакуацию жителей Ирпеня, Бучи и окрестных населенных пунктов. Вместе с бойцами эвакуацией занимаются и супруги Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политика.

Отмечается, что все автобусы 206-го батальона территориальной обороны, созданного на базе "Европейской солидарности", который находится под шефством Петра Порошенко, принимают участие в эвакуации населения из Ирпеня, Бучи и других населенных пунктов

Сегодня еще 400 женщин и детей уехали в столицу. После этого автобусы 206-го батальона вернутся в Ирпень, где продолжат эвакуацию.

Людей перевозят в Киев на Центральный железнодорожный вокзал, откуда они поездом поедут на запад Украины.

Жители, почти разрушенного города, были рады и благодарны за помощь и спасение. Многие люди со слезами встречали бойцов батальона.

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Ирпень