206-й батальйон тероборони продожує евакуацію з Ірпіня місцевих жінок і дітей

Зазначається, що усі автобуси 206-го батальйону територіальної оборони, створеного на базі "Європейської солідарності", який перебуває під шефством Петра Порошенка, беруть участь в евакуації населення з Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів

Сьогодні ще 400 жінок і дітей поїхали до столиці. Після цього автобуси 206-го батальйону повернуться до Ірпеня, де продовжать евакуацію.

Людей перевозять до Києва на Центральний залізничний вокзал, звідки вони потягами поїдуть на захід України.

Мешканці, майже зруйнованого міста, були раді та вдячні за допомогу та порятунок. Багато людей зі сльозами зустрічали бійців батальйону.