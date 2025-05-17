До 2030 року НАТО буде сильніше, а Росія матиме жахливе похмілля, - глава МЗС Польщі

НАТО було створено для стримування Росії, і до кінця десятиліття країни Альянсу будуть сильнішими. А Росія до 2030 року "матиме жахливе похмілля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в X (Twitter).

"НАТО було створено для стримування Росії. Потім ми витратили понад 20 років, намагаючись європеїзувати Росію. І саме Росія вирішила відмовитися від усього цього та спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми будемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля", - зазначив Сікорський.

При цьому глава МЗС Польщі відзначив, що економіка ЄС оцінюється у 19 трлн доларів, а російська - у 2 трлн доларів. Сікорський додав, що з початку першого президентства Дональда Трампа європейські союзники, включаючи Канаду, подвоїли свої витрати на оборону.

"Як Європа, ми витрачаємо на мирні цілі в 2,5 раза більше, ніж Росія на військові", - наголосив польський міністр.