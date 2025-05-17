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До 2030 року НАТО буде сильніше, а Росія матиме жахливе похмілля, - глава МЗС Польщі

Варшава, Субота 17 травня 2025 08:59
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До 2030 року НАТО буде сильніше, а Росія матиме жахливе похмілля, - глава МЗС Польщі Фото: міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО було створено для стримування Росії, і до кінця десятиліття країни Альянсу будуть сильнішими. А Росія до 2030 року "матиме жахливе похмілля".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського в X (Twitter).

"НАТО було створено для стримування Росії. Потім ми витратили понад 20 років, намагаючись європеїзувати Росію. І саме Росія вирішила відмовитися від усього цього та спробувати відбудувати свою імперію. Ми цього не допустимо. До кінця десятиліття ми будемо сильнішими, а Росія матиме жахливе похмілля", - зазначив Сікорський.

При цьому глава МЗС Польщі відзначив, що економіка ЄС оцінюється у 19 трлн доларів, а російська - у 2 трлн доларів. Сікорський додав, що з початку першого президентства Дональда Трампа європейські союзники, включаючи Канаду, подвоїли свої витрати на оборону.

"Як Європа, ми витрачаємо на мирні цілі в 2,5 раза більше, ніж Росія на військові", - наголосив польський міністр.

Вибори у Польщі

Нагадаємо, вже завтра, 18 травня, у Польщі пройдуть президентські вибори. З 2015 року країну очолював Анджей Дуда. Він був президентом два терміни.

Головними кандидатами напередодні виборів є лівий ліберал Рафал Тшасковський та націонал-консерватор Кароль Навроцький. РБК-Україна пояснювало, яка позиція основних кандидатів щодо України.

Детальніше про вибори у Польщі, яка є однією з найважливіших для України європейських держав - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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