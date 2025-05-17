К 2030 году НАТО будет сильнее, а у России будет ужасное похмелье, - глава МИД Польши
НАТО было создано для сдерживания России, и к концу десятилетия страны Альянса будут сильнее. А у России к 2030 году "будет ужасное похмелье".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского в X (Twitter).
"НАТО было создано для сдерживания России. Затем мы потратили более 20 лет, пытаясь европеизировать Россию. И именно Россия решила отказаться от всего этого и попытаться отстроить свою империю. Мы этого не допустим. К концу десятилетия мы будем сильнее, а у России будет ужасное похмелье", - отметил Сикорский.
При этом глава МИД Польши отметил, что экономика ЕС оценивается в 19 трлн долларов, а российская - в 2 трлн долларов. Сикорский добавил, что с начала первого президентства Дональда Трампа европейские союзники, включая Канаду, удвоили свои расходы на оборону.
"Как Европа, мы тратим на мирные цели в 2,5 раза больше, чем Россия на военные", - подчеркнул польский министр.
Выборы в Польше
Напомним, уже завтра, 18 мая, в Польше пройдут президентские выборы. С 2015 года страну возглавлял Анджей Дуда. Он был президентом два срока.
Главными кандидатами накануне выборов являются левый либерал Рафал Тшасковский и национал-консерватор Кароль Навроцкий. РБК-Украина объясняло, какова позиция основных кандидатов относительно Украины.
Подробнее о выборах в Польше, которая является одним из важнейших для Украины европейских государств - узнайте в нашем материале.
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