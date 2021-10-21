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К 2027 году может появиться первая частная космическая станция: кто построит

Автор: Валерия Полищук

Первая коммерческая космическая станция может появиться к 2027 году. Компания Lockheed Martin будет работать над проектом станции совместно с частными американскими компаниями Nanoracks и Voyager Space в сотрудничестве с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Lockheed Martin.

Проект под названием Starlab ставит целью "проведение важных научных исследований, стимулирование производства и поддержание американского присутствия на низкой околоземной орбите".

Ожидается, что станция будет состоять из надувного жилого модуля, стыковочного модуля, двигательного отсека, роботизированного манипулятора и лаборатории.

На станции на длительной основе смогут размещаться четыре астронавта.

Кроме того, частная станция сможет принимать космических туристов и участвовать в реализации тех или иных коммерческих и бизнес-проектов.

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Космический корабль