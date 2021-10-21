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До 2027 року може з'явитися перша приватна космічна станція: хто побудує

Автор: Валерія Поліщук

Перша комерційна космічна станція може з'явитися до 2027 року. Компанія Lockheed Martin працюватиме над проектом станції спільно з приватними американськими компаніями Nanoracks і Voyager Space у співпраці з Національним управлінням США з аеронавтики і дослідження космічного простору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Lockheed Martin.

Проект під назвою Starlab ставить за мету "проведення важливих наукових досліджень, стимулювання виробництва і підтримання американської присутності на низькій навколоземній орбіті".

Очікується, що станція буде складатися з надувного житлового модуля, стикувального модуля, рухового відсіку, роботизованого маніпулятора і лабораторії.

На станції на тривалій основі зможуть розміщуватися чотири астронавти.

Крім того, приватна станція зможе приймати космічних туристів і брати участь в реалізації тих чи інших комерційних і бізнес-проектів.

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Космічний корабель