У 2025 році в Києві планується відновити будинки-пам’ятки, які постраждали від обстрілів, - Старостенко

"Торік була ухвалена міська цільова програма з охорони та збереження культурної спадщини столиці, розрахована на три роки (2025-2027). Пріоритетними є ті об'єкти, що постраждали від ракетних обстрілів, а також ті, що перебувають в аварійному стані. Запланована сума на три роки – понад 1,1 млрд гривень", - розповідає Ганна Старостенко.

Зокрема, за її словами, упродовж 2025 року в рамках цієї програми планують завершити консерваційні та протиаварійні роботи в Київському міському будинку вчителя, який є пам’яткою національного значення і постраждав внаслідок ракетних обстрілів восени 2022 року. Вже вийшло розпорядження про проведення протиаварійних та невідкладних консерваційних робіт і у будинку Раднаркому на розі вулиць Банкової та Інститутської, який постраждав під час обстрілу 1 січня цього року.

Окрім того, серед пріоритетних об’єктів - Національний музей Богдана і Варвари Ханенків та Київська картинна галерея на Терещенківській, які теж постраждали від обстрілів, повідомляє Старостенко.

"Ми усвідомлюємо, що в умовах війни існують інші критичні потреби, проте збереження пам’яток є не менш важливим завданням, що зараз набуло особливого значення. Адже культурна спадщина – це основа нашої ідентичності, яку ми маємо захищати так само, як і свої території", – каже заступниця голови КМДА.

Загалом на 2025 рік на фінансування галузі культури та охорони культурної спадщини у міському бюджеті передбачено понад 2 мільярди гривень, розповідає Ганна Старостенко. Окрім захисту пам’яток ці кошти планується спрямувати на збереження творчих колективів, забезпечення безбар'єрності культурного простору, облаштування укриттів, а також на психоемоційну реабілітацію за допомогою мистецтва постраждалих від війни містян.

Старостенко також нагадала, що минулого року за ініціативою мера Києва Віталія Кличко було збільшено штрафи за порушення пам'яткоохоронного законодавства в столиці – до 1700 гривень для фізичної особи і до 17 000 грн - для юридичної. Також підготовлено проєкт рішення про збереження будівель та споруд, старших за 100 років.

Подано два законопроєкти (№11 458 та №11 459), які передбачають можливість примусового викупу об'єктів культурної спадщини у власність громади, якщо власник порушує пам'яткоохоронне законодавство, та запроваджують кримінальну відповідальність за доведення пам’яток до руйнації. Обидва законопроєкти ще чекають розгляду в парламенті.