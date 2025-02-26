В 2025 году в Киеве планируется восстановить дома-памятники, пострадавшие от обстрелов, - Старостенко

"В прошлом году была принята городская целевая программа по охране и сохранению культурного наследия столицы, рассчитанная на три года (2025-2027). Приоритетными являются те объекты, которые пострадали от ракетных обстрелов, а также те, которые находятся в аварийном состоянии. Запланированная сумма на три года - более 1,1 млрд гривен", - рассказывает Анна Старостенко.

В частности, по ее словам, в течение 2025 года в рамках этой программы планируют завершить консервационные и противоаварийные работы в Киевском городском доме учителя, который является памятником национального значения и пострадал в результате ракетных обстрелов осенью 2022 года. Уже вышло распоряжение о проведении противоаварийных и неотложных консервационных работ и в доме Совнаркома на углу улиц Банковой и Институтской, который пострадал во время обстрела 1 января этого года.

Кроме того, среди приоритетных объектов - Национальный музей Богдана и Варвары Ханенко и Киевская картинная галерея на Терещенковской, которые тоже пострадали от обстрелов, сообщает Старостенко.

"Мы осознаем, что в условиях войны существуют другие критические потребности, однако сохранение памятников является не менее важной задачей, которая сейчас приобрела особое значение. Ведь культурное наследие - это основа нашей идентичности, которую мы должны защищать так же, как и свои территории", - говорит заместитель председателя КГГА.

Всего на 2025 год на финансирование отрасли культуры и охраны культурного наследия в городском бюджете предусмотрено более 2 миллиардов гривен, рассказывает Анна Старостенко. Кроме защиты памятников эти средства планируется направить на сохранение творческих коллективов, обеспечение безбарьерности культурного пространства, обустройство укрытий, а также на психоэмоциональную реабилитацию с помощью искусства пострадавших от войны горожан.

Старостенко также напомнила, что в прошлом году по инициативе мэра Киева Виталия Кличко были увеличены штрафы за нарушение памятникоохранного законодательства в столице - до 1700 гривен для физического лица и до 17 000 грн - для юридического. Также подготовлен проект решения о сохранении зданий и сооружений старше 100 лет.

Поданы два законопроекта (№11 458 и №11 459), которые предусматривают возможность принудительного выкупа объектов культурного наследия в собственность общины, если владелец нарушает памятникоохранное законодательство, и вводят уголовную ответственность за доведение памятников до разрушения. Оба законопроекта еще ждут рассмотрения в парламенте.