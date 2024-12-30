З 2025 року в Україні запроваджують новий підхід до оцінювання здоров'я пацієнтів: деталі

Уже з початку наступного року експертні команди проводитимуть оцінювання не тільки для встановлення інвалідності, але й для підтримки пацієнтів у відновленні їхньої соціальної активності, призначенні реабілітаційних засобів та соціальних послуг. Процес оцінювання стане індивідуалізованим і людиноцентричним.

Лікуючий лікар зможе направити пацієнта на оцінювання з такими цілями:

встановлення інвалідності

зміна причини інвалідності

закінчення строку інвалідності

повторне оцінювання через зміну стану здоров’я

оновлення рекомендацій індивідуальної програми реабілітації

встановлення ступеня втрати професійної працездатності

продовження тимчасової непрацездатності

визначення медичних показань та протипоказань для забезпечення автомобілем чи електроскутером

встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням чи іншими ушкодженнями здоров’я

визначення потреби в догляді та соціальних послугах

призначення допоміжних засобів реабілітації та/або медичних виробів

встановлення зв’язку інвалідності з хворобами, перенесеними у дитинстві

У МОЗ зазначають, що цей підхід дозволяє лікарям ефективніше справлятися зі складними випадками, а пацієнтам – отримувати необхідну допомогу. Оцінювання повсякденного функціонування є важливим кроком до забезпечення прозорості, підвищення ефективності та врахування потреб кожної людини.