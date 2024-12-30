З 2025 року в Україні запроваджують новий підхід до оцінювання здоров'я пацієнтів: деталі

З 1 січня 2025 року в Україні впроваджується новий підхід до оцінювання повсякденного функціонування людини, який стане більш ефективним, неупередженим та орієнтованим на пацієнта. Зокрема, лікуючі лікарі зможуть направляти пацієнтів на оцінювання не лише для встановлення інвалідності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство охорони здоров’я (МОЗ).
Уже з початку наступного року експертні команди проводитимуть оцінювання не тільки для встановлення інвалідності, але й для підтримки пацієнтів у відновленні їхньої соціальної активності, призначенні реабілітаційних засобів та соціальних послуг. Процес оцінювання стане індивідуалізованим і людиноцентричним.
Лікуючий лікар зможе направити пацієнта на оцінювання з такими цілями:
У МОЗ зазначають, що цей підхід дозволяє лікарям ефективніше справлятися зі складними випадками, а пацієнтам – отримувати необхідну допомогу. Оцінювання повсякденного функціонування є важливим кроком до забезпечення прозорості, підвищення ефективності та врахування потреб кожної людини.
Нагадаємо, з 1 січня 2025 року в Україні розпочне роботу нова система медико-соціальної експертизи. Реформа передбачає сучасний підхід до оцінювання стану здоров’я громадян, спрямований на спрощення процесу ухвалення рішень щодо інвалідності, реабілітації та соціальної підтримки. Оцінювання відбуватиметься в очному, дистанційному, заочному або виїзному форматах.
Особливістю заочного формату є відсутність фізичної присутності пацієнта. Цей підхід актуальний для військовослужбовців, учасників бойових дій та пацієнтів із важкими захворюваннями, якщо їхній стан підтверджено документально і не потребує додаткових обстежень.
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