С 2025 года в Украине вводят новый подход к оценке здоровья пациентов: детали

С 1 января 2025 года в Украине внедряется новый подход к оценке повседневного функционирования человека, который станет более эффективным, беспристрастным и ориентированным на пациента. В частности, лечащие врачи смогут направлять пациентов на оценку не только для установления инвалидности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения (Минздрав).
Уже с начала следующего года экспертные команды будут проводить оценку не только для установления инвалидности, но и для поддержки пациентов в восстановлении их социальной активности, назначении реабилитационных средств и социальных услуг. Процесс оценивания станет индивидуализированным и человекоцентричным.
Лечащий врач сможет направить пациента на оценку с такими целями:
В Минздраве отмечают, что этот подход позволяет врачам эффективнее справляться со сложными случаями, а пациентам - получать необходимую помощь. Оценка повседневного функционирования является важным шагом к обеспечению прозрачности, повышению эффективности и учета потребностей каждого человека.
Напомним, с 1 января 2025 года в Украине начнет работу новая система медико-социальной экспертизы. Реформа предусматривает современный подход к оценке состояния здоровья граждан, направленный на упрощение процесса принятия решений по инвалидности, реабилитации и социальной поддержки. Оценка будет происходить в очном, дистанционном, заочном или выездном форматах.
Особенностью заочного формата является отсутствие физического присутствия пациента. Этот подход актуален для военнослужащих, участников боевых действий и пациентов с тяжелыми заболеваниями, если их состояние подтверждено документально и не требует дополнительных обследований.
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