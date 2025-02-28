У 2024 році "Укртелеком" збільшив інвестиції в телекомунікаційні мережі на 60%

"Ми активно розбудовували оптичну мережу, проклавши майже 7 тисяч кілометрів волоконно-оптичного кабелю, що дало можливість підключення до сучасних послуг для 3 млн домогосподарств. Дуже важливо для нас відзначити суттєве зростання саме підключень нових оптичних абонентів на 22 %, що свідчить про високу зацікавленість та довіру користувачів до сучасного, швидкісного та надійного інтернету від "Укртелеком", – зазначив Юрій Курмаз, генеральний директор "Укртелеком".

За його словами, компанія і в 2025 році буде активно інвестувати в розбудову оптичної інфраструктури, аби забезпечити сучасним зв’язком наших захисників, державні установи, бізнес, об’єкти критичної, соціальної інфраструктури та населення.

У 2024 році Укртелеком продовжив забезпечувати телекомунікаційними послугами Збройні Сили України, державні органи, бізнес, об’єкти соціальної інфраструктури та населення по всій країні. Незважаючи на складні умови, компанія підтримувала доступ до послуг інтернету у 90% населених пунктів, покритих своєю мережею до початку повномасштабного російського вторгнення.

Укртелеком залишається одним із найбільших платників податків у телекомунікаційній галузі України. У 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів понад 1,33 млрд грн податків і зборів.

Загалом більше 70% користувачів інтернету від "Укртелеком" вже користуються оптичною технологією доступу, серед яких понад 1300 медичних і близько 1780 освітніх закладів.

Кількість підключень до оптичної мережі продовжує зростати у всіх сегментах. Протягом року до оптичної інфраструктури Укртелекому було підключено 230 медичних та освітніх закладів.

Попри складні умови воєнного часу, Укртелеком проводить аварійно-відновлювальні роботи скрізь, де це можливо, включаючи прифронтові та деокуповані населені пункти. За 2024 рік фахівці компанії майже 3 тисячі разів відновлювали телекомунікаційні мережі. Було відновлено роботу двох регіональних вузлів зв’язку. На відновлення інфраструктури, пошкодженої внаслідок воєнних дій, витрачено 8,3 млн грн.

Як відомом, "Укртелеком" – одна з найбільших телекомунікаційних компаній в Україні. З 2013 року "Укртелеком" приєднався до бізнесів SCM Ріната Ахметова.