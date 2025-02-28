В 2024 году "Укртелеком" увеличил инвестиции в телекоммуникационные сети на 60%

"Мы активно развивали оптическую сеть, проложив почти 7 тысяч километров волоконно-оптического кабеля, что дало возможность подключения к современным услугам для 3 млн домохозяйств. Очень важно для нас отметить существенный рост именно подключений новых оптических абонентов на 22%, что свидетельствует о высокой заинтересованности и доверии пользователей к современному, скоростному и надежному интернету от "Укртелеком", - отметил Юрий Курмаз, генеральный директор "Укртелеком".

По его словам, компания и в 2025 году будет активно инвестировать в развитие оптической инфраструктуры, чтобы обеспечить современной связью наших защитников, государственные учреждения, бизнес, объекты критической, социальной инфраструктуры и населения.

В 2024 году Укртелеком продолжил обеспечивать телекоммуникационными услугами Вооруженные Силы Украины, государственные органы, бизнес, объекты социальной инфраструктуры и население по всей стране. Несмотря на сложные условия, компания поддерживала доступ к услугам интернета в 90% населенных пунктов, покрытых своей сетью до начала полномасштабного российского вторжения.

Укртелеком остается одним из крупнейших налогоплательщиков в телекоммуникационной отрасли Украины. В 2024 году компания перечислила в бюджеты всех уровней более 1,33 млрд грн налогов и сборов.

В целом более 70% пользователей интернета от "Укртелеком" уже пользуются оптической технологией доступа, среди которых более 1300 медицинских и около 1780 образовательных учреждений.

Количество подключений к оптической сети продолжает расти во всех сегментах. В течение года к оптической инфраструктуре Укртелекома было подключено 230 медицинских и образовательных учреждений.

Несмотря на сложные условия военного времени, Укртелеком проводит аварийно-восстановительные работы везде, где это возможно, включая прифронтовые и деоккупированные населенные пункты. За 2024 год специалисты компании почти 3 тысячи раз восстанавливали телекоммуникационные сети. Была восстановлена работа двух региональных узлов связи. На восстановление инфраструктуры, поврежденной в результате военных действий, потрачено 8,3 млн грн.

Как известно, "Укртелеком" - одна из крупнейших телекоммуникационных компаний в Украине. С 2013 года "Укртелеком" присоединился к бизнесу SCM Рината Ахметова.