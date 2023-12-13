У 2024 році Україні загрожує колапс в управлінні небезпечними відходами, - ЕВА

"Європейська бізнес асоціація, і, зокрема, Комітет промислової екології та сталого розвитку ще навесні почали сигналізувати Міндовкіллю про необхідність завчасної розробки та оновлення ліцензійних умов. На жаль, зауваження бізнес-спільноти так і не були враховані, і прийнятий документ містить низку неоднозначних моментів", - йдеться у заяві.

Так, в ЕВА зауважили, що згідно з законом №222-VIII, ліцензія на управління небезпечними відходами видається на необмежений строк. Але жодна норма прямо не визначає, що ліцензії, видані до набрання ним чинності, перестають діяти.

"Постановою для отримання ліцензії вимагається наявність висновку з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Але компанії, які почали свою діяльність до прийняття Закону про ОВД у 2017 році, не можуть отримати такий документ - натомість вони мають Висновки державної екологічної експертизи, які не можуть використати попри те, що вони мають однакову юридичну силу", - вказують в асоціації.

У ЕВА наголошують: фактично, у компаній залишився місяць для отримання нової ліцензії, а це неможливо, оскільки тільки для обов’язкової перевірки Міндовкіллям потрібно 20 робочих днів. Таким чином, уже з 1 січня Україна зіткнеться з колапсом.

"За даними порталу Екосистема, понад 370 підприємств в Україні сьогодні мають ліцензії на діяльність у сфері управління небезпечними відходами. Враховуючи відсутність правової визначеності регуляторних актів, а також нереальні строки для отримання нових ліцензій діючими ліцензіатами, вірогідність зупинки цілої галузі є досить високою. Це ймовірно вдарить по іміджу України та її подальшим євроінтеграційним перспективам. Єдиним рішенням у цій ситуації може стати підтвердження умов для збереження чинності ліцензій та відсутності необхідності отримувати нові ліцензії діючим підприємствам", - наголосила координатор Комітету промислової екології та сталого розвитку Європейської бізнес асоціації Ольга Бойко.