В 2024 году Украине грозит коллапс в управлении опасными отходами, - ЕВА

"Европейская бизнес ассоциация, и, в частности, Комитет промышленной экологии и устойчивого развития еще весной начали сигнализировать Миндовколью о необходимости преждевременной разработки и обновления лицензионных условий. К сожалению, замечания бизнес-сообщества так и не были учтены, и принятый документ содержит ряд неоднозначных моментов", - говорится в заявлении.

Так, в ЕВА отметили, что по закону №222-VIII, лицензия на управление опасными отходами выдается на неограниченный срок. Но ни одна норма прямо не определяет, что лицензии, выданные до вступления в силу, перестают действовать.

"Постановлением для получения лицензии требуется наличие вывода по оценке влияния на окружающую среду (ОВД). Но компании, начавшие свою деятельность до принятия Закона об ОВД в 2017 году, не могут получить такой документ - вместо них есть выводы государственной экологической экспертизы, которые не могут использовать, несмотря на то, что они имеют одинаковую юридическую силу", - указывают в ассоциации.

В ЕВА отмечают: фактически у компаний остался месяц для получения новой лицензии, а это невозможно, поскольку только для обязательной проверки Минсредам требуется 20 рабочих дней. Таким образом, уже с 1 января Украина столкнется с коллапсом.

"По данным портала Экосистема, более 370 предприятий в Украине сегодня имеют лицензии на деятельность в сфере управления опасными отходами. Учитывая отсутствие правовой определенности регуляторных актов, а также нереальные сроки для получения новых лицензий действующими лицензиатами, вероятность остановки целой отрасли достаточно высока. Это вероятно ударит по имиджу Украины и ее дальнейшим евроинтеграционным перспективам. Единственным решением в этой ситуации может стать подтверждение условий для сохранения лицензий и отсутствия необходимости получать новые лицензии действующим предприятиям", - подчеркнула координатор Комитета промышленной экологии и устойчивого развития Европейской бизнес ассоциации Ольга Бойко.