У 2024 році ДТЕК виробив 11 нових комбайнів для стабільного забезпечення ТЕС вугіллям

"Працівники машинобудівних заводів ДТЕК Енерго продовжують забезпечувати потреби українських шахт в обладнанні та допомагати їм видобувати вугілля. За підсумками минулого року машинобудівники компанії виготовили та відремонтували майже 1,1 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед ключової продукції – 11 нових прохідницьких та очисних комбайнів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що машинобудівники також забезпечили потреби шахтарів понад мільйоном запчастин та комплектуючих.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко підкреслив, що проходження тепловою генерацією опалювального сезону багато в чому залежить від злагодженої праці усіх енергетиків.

"Значний внесок у це продовжують робити і українські машинобудівники, підтримуючи шахтарів і український вуглевидобуток в цілому необхідним гірничо-шахтним обладнанням", - наголосив він.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував близько 11 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після російських атак, а також у підтримку стабільного вуглевидобутку.