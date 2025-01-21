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В 2024 году ДТЭК произвел 11 новых комбайнов для стабильного обеспечения ТЭС углем

Фото: ДТЭК произвел 11 новых комбайнов для стабильного обеспечения ТЭС углем (energo.dtek.com)
Автор: Юлия Бойко

В 2024 году компания ДТЭК изготовила 1 млн запчастей и 11 новых комбайнов для прохождения зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"Работники машиностроительных заводов ДТЭК Энерго продолжают обеспечивать потребности украинских шахт в оборудовании и помогать им добывать уголь. По итогам прошлого года машиностроители компании изготовили и отремонтировали почти 1,1 тысячи единиц горно-шахтного оборудования. Среди ключевой продукции - 11 новых проходческих и очистных комбайнов", - говорится в нем.

Отмечается, что машиностроители также обеспечили потребности шахтеров более миллионом запчастей и комплектующих.

Генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко подчеркнул, что прохождение тепловой генерацией отопительного сезона во многом зависит от слаженной работы всех энергетиков.

"Значительный вклад в это продолжают делать и украинские машиностроители, поддерживая шахтеров и украинскую угледобычу в целом необходимым горно-шахтным оборудованием", - подчеркнул он.

Напомним, в 2024 году ДТЭК Рината Ахметова инвестировал около 11 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после российских атак, а также в поддержку стабильной угледобычи.

 

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ДТЭКТЭС