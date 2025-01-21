ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У 2024 році ДТЕК виробив 11 нових комбайнів для стабільного забезпечення ТЕС вугіллям

Вівторок 21 січня 2025 13:44
UA EN RU
У 2024 році ДТЕК виробив 11 нових комбайнів для стабільного забезпечення ТЕС вугіллям Фото: ДТЕК виробив 11 нових комбайнів для стабільного забезпечення ТЕС вугіллям (energo.dtek.com)
Автор: Юлія Бойко

У 2024 році компанія ДТЕК виготовила 1 млн запчастин та 11 нових комбайнів для проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"Працівники машинобудівних заводів ДТЕК Енерго продовжують забезпечувати потреби українських шахт в обладнанні та допомагати їм видобувати вугілля. За підсумками минулого року машинобудівники компанії виготовили та відремонтували майже 1,1 тисячі одиниць гірничо-шахтного обладнання. Серед ключової продукції – 11 нових прохідницьких та очисних комбайнів", - йдеться в ньому.

Зазначається, що машинобудівники також забезпечили потреби шахтарів понад мільйоном запчастин та комплектуючих.

Генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко підкреслив, що проходження тепловою генерацією опалювального сезону багато в чому залежить від злагодженої праці усіх енергетиків.

"Значний внесок у це продовжують робити і українські машинобудівники, підтримуючи шахтарів і український вуглевидобуток в цілому необхідним гірничо-шахтним обладнанням", - наголосив він.

Нагадаємо, у 2024 році ДТЕК Ріната Ахметова інвестував близько 11 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після російських атак, а також у підтримку стабільного вуглевидобутку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК ТЕС
NEWS
РФ вночі запустила чотири "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО
РФ вночі запустила чотири "Іскандери" й більше 130 дронів: як відпрацювала ППО
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою