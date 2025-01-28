У 2024 році ДТЕК інвестував 4,5 млрд грн в оновлення мереж для стійкості енергосистеми

"Сучасні електромережі – основа стійкої енергосистеми й безперебійного електропостачання. Тому навіть у воєнних умовах ОСР ДТЕК Мережі продовжують модернізувати, реконструювати старі та будувати нові енергооб’єкти. Все, аби постачання електроенергії було якомога надійнішим. У 2024 році ОСР ДТЕК Мережі вклали понад 4,5 млрд гривень у рамках ремонтної та інвестиційної програм", – зазначила Аліна Бондаренко, генеральна директорка ДТЕК Мережі.

Зазначається, що для попередження аварій та створення додаткового ресурсу для споживання електроенергії енергетики ДТЕК відремонтували 13,8 тис. км електроліній, 5,8 тис. енергооб’єктів, а також розчистили від чагарників майже 10 тис. км трас під електролініями.

У межах інвестиційної програми, затвердженої НКРЕКП, ОСР ДТЕК модернізували понад 350 км електроліній та посилили понад 350 підстанцій, трансформаторних та розподільчих пунктів. Таким чином вдалось підвищити якість та надійність електропостачання для понад 450 тисяч сімей Одещини, Київщини, Дніпропетровщини та столиці.

Також енергетики встановили понад 213 тисяч розумних електролічильників у будинках клієнтів. Такі прилади автоматично передають покази і дозволяють економити 50% на електроспоживанні електроенергії вночі завдяки обліку електроенергії окремо в денні і нічні години.

Нагадаємо, у 2024 році компанія ДТЕК інвестувала близько 11 млрд грн у відновлення теплоелектростанцій після російських атак, а також у підтримку стабільного вуглевидобутку.