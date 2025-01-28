В 2024 году ДТЭК инвестировал 4,5 млрд грн в обновление сетей для устойчивости энергосистемы

"Современные электросети - основа устойчивой энергосистемы и бесперебойного электроснабжения. Поэтому даже в военных условиях ОСР ДТЭК Сети продолжают модернизировать, реконструировать старые и строить новые энергообъекты. Все, чтобы поставки электроэнергии были как можно более надежными. В 2024 году ОСР ДТЭК Сети вложили более 4,5 млрд гривен в рамках ремонтной и инвестиционной программ", - отметила Алина Бондаренко, генеральный директор ДТЭК Сети.

Отмечается, что для предупреждения аварий и создания дополнительного ресурса для потребления электроэнергии энергетики ДТЭК отремонтировали 13,8 тыс. км электролиний, 5,8 тыс. энергообъектов, а также расчистили от кустарников почти 10 тыс. км трасс под электролиниями.

В рамках инвестиционной программы, утвержденной НКРЭКУ, ОСР ДТЭК модернизировали более 350 км электролиний и усилили более 350 подстанций, трансформаторных и распределительных пунктов. Таким образом удалось повысить качество и надежность электроснабжения для более 450 тысяч семей Одесской, Киевской, Днепропетровской областей и столицы.

Также энергетики установили более 213 тысяч умных электросчетчиков в домах клиентов. Такие приборы автоматически передают показания и позволяют экономить 50% на электропотреблении электроэнергии ночью благодаря учету электроэнергии отдельно в дневные и ночные часы.

Напомним, в 2024 году компания ДТЭК инвестировала около 11 млрд грн в восстановление теплоэлектростанций после российских атак, а также в поддержку стабильной угледобычи.