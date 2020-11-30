До 2024 года официальным транслятором матчей Еврокубков в Украине будет Megogo

Компания Megogo выиграла тендер на трансляцию матчей Еврокубков (ЛЧ, ЛЕ, Лига Конференций) на 2021-2024 годы. Сумма тендерного предложения победителя была рекордной для Украины - между 20 и 30 млн евро.

Об этом "Цензору.Нет" сообщил источник, близкий к тендеру.

Как отмечает издание, основными конкурентами Megogo были Медиа Группа Украина (МГУ) с ее футбольными каналами и платформой Oll.tv.

Значительный интерес к тендеру проявили также другие телекоммуникационные провайдеры услуг и медиа-холдинги, в частности - "Воля - Кабель", Мир ТВ, Setanta Sports и "1+1".

По словам участников рынка, информация о победе в тендере платформы Megogo соответствует действительности.

Напомним, 25 ноября апелляционный орган УЕФА вынес решение относительно отмененного матча шестого тура Лиги наций между сборными Швейцарии и Украины. Команде Андрея Шевченко засчитали техническое поражение со счетом 0:3.

Как известно, матч последнего тура не состоялся из-за решения медицинских органов Люцерна отправить украинскую сборную на карантин после нескольких положительных тестов на коронавирус. Хотя команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в своем составе более 13 футболистов с отрицательным результатом.