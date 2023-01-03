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У 2023 році в Україні будуватимуть нові види генерації

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Вівторок 03 січня 2023 20:49
У 2023 році в Україні будуватимуть нові види генерації Фото: у 2023 році в Україні будуватимуть нові види генерації (pixabay)
Автор: Юлія Бойко

Цього року в Україні будуть будуватись нові види модульної та високоманеврової генерації. Зараз у країни є можливість встановити 300 МВт потужностей вітрових електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта енергетичних програм "Центру Разумкова" Максима Білявського.

За його словами, у 2023 році в Україні будуть встановлюватись нові види модульної та високоманеврової генерації.

"У 2023 році будуть інсталюватися нові види генерації: модульні, високоманеврові. Також будуть інсталюватися попри усі складнощі нормативно-правової документації нові об’єкти альтернативної енергетики. Щонайменше у нас сьогодні є можливість встановити 300 мегават потужностей вітрових електростанцій", - сказав він.

Білявський додав, що також в Україні можливе встановлення мобільних трансформаторів та розподільчих станцій. На його думку, встановлення нових модульних об’єктів значно підвищить надійність української енергосистеми.

Також він вважає, що у 2023 році почнуться перші проектно-вишуковувальні роботи стосовно спорудження малих модульних ядерних реакторів.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

Таокж за інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна має збудувати децентралізовану енергосистему та стати лідером в побудові сучасної "зеленої" енергетики.

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