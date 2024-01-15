У 2023 році Україна заробила на експорті залізної руди на 40% менше

Українські гірничодобувні компанії за підсумками 2023 року скоротили експорт залізної руди на 26% у порівнянні з 2022 роком - до 17,75 млн т. У порівнянні з довоєнним 2021 роком експорт сировини скоротився на 60%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Державної митної служби.

Виручка українських компанії ГМК від експорту ЗРС за минулий рік скоротилась на 39,4% порівняно з 2022 роком - до $1,77 млрд. У 2021 році експорт сировини у грошовому виразі склав $6,89 млрд, що на 74,4% більше порівняно з 2023 роком.

Найбільшим споживачем сировини українського виробництва у 2023 році були Словаччина, Чехія та Польща. При цьому, у 2021 році основним напрямком експорту руди був Китай – 41,9%. На Чехію та Польщу припадало 9,6% та 8% відповідно.

"Втрата ринку Китаю з початком війни найбільш серйозно вплинула на скорочення експорту залізної руди. Відкритий минулого року морський коридор дозволяє повернутись українським виробникам на китайський ринок, однак через обмежену пропускну можливість та значні безпекові ризики ми не можемо сподіватися на відновлення довоєнних обсягів перевезень", - зазначає аналітик GMK Center Андрій Глущенко.

ГЗК "Метінвесту" наразі працюють на 35-40% потужності через відсутність повноцінної можливості експортувати сировину морем.

Підприємства групи Ferrexpo протягом року працювали однією-двома виробничими лініями з чотирьох: компанія зазначила, що в разі відновлення морського експорту планує запустити додаткову виробничу лінію й відновити поставки клієнтам Близького Сходу й Азії.