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В 2023 году Украина заработала на экспорте железной руды на 40% меньше

Понедельник 15 января 2024 15:42
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В 2023 году Украина заработала на экспорте железной руды на 40% меньше Фото: в 2023 году Украина заработала на экспорте железной руды на 40% меньше (shutterstock.com)
Автор: Сергей Новиков

Украинские горнодобывающие компании по итогам 2023 года сократили экспорт железной руды на 26% по сравнению с 2022 годом 0 до 17,75 млн т. По сравнению с довоенным 2021 годом экспорт сырья сократился на 60%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Государственной таможенной службы.

Выручка украинских компании ГМК от экспорта ЖРС за прошлый год сократилась на 39,4% по сравнению с 2022 годом - до $1,77 млрд. В 2021 году экспорт сырья в денежном выражении составил $6,89 млрд, что на 74,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Крупнейшим потребителем сырья украинского производства в 2023 году были Словакия, Чехия и Польша. При этом в 2021 году основным направлением экспорта руды был Китай - 41,9%. На Чехию и Польшу приходилось 9,6% и 8% соответственно.

"Потеря рынка Китая с началом войны наиболее серьезно повлияла на сокращение экспорта железной руды. Открытый в прошлом году морской коридор позволяет вернуться украинским производителям на китайский рынок, однако из-за ограниченной пропускной возможности и значительных рисков безопасности мы не можем надеяться на восстановление довоенных объемов перевозок", - отмечает аналитик GMK Center Андрей Глущенко.

ГОК "Метинвеста" сейчас работает на 35-40% мощности из-за отсутствия полноценной возможности экспортировать сырье морем.

Предприятия группы Ferrexpo за год работали одной-двумя производственными линиями из четырех: компания отметила, что в случае восстановления морского экспорта планирует запустить дополнительную производственную линию и возобновить поставки клиентам Ближнего Востока и Азии.

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